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Van'da 'Alt Paleolitik dönem'den izler

7 saat önce

Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıkarılan buluntuların, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Van'da 'Alt Paleolitik dönem'den izler, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıkarılan buluntuların, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya tarafından yapılan kozmojenik tarihlendirme sonucunda "Alt Paleolitik döneme" ait olduğu belirlendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığınca 2014'te başlatılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan buluntular, Van'ın tarihine yönelik önemli yeni bilgilere ulaşılmasını sağladı.


Kazı başkanlığını Van Müze Müdürü Erol Uslu'nun, bilimsel danışmanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara'nın yürüttüğü Meydan Dağı Gürgür Baba bölgesindeki çalışmalarda tespit edilen buluntuların yaşlandırma çalışmaları tamamlandı.


İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan kozmojenik ve radyometrik tarihlendirmeler sonucu, "el baltası" olduğu belirtilen taşlar ve daire şeklindeki "çadır tipi barınak" olarak tabir edilen alanın etrafındaki kayaçların "Alt Paleolitik döneme" ait olduğu tespit edildi.


"Birçok yontma taş alet kalıntısı Van Müzesi'nde sergileniyor"


Bölgenin obsidiyen kaynakları açısından zengin olduğunu ifade eden Baykara, şöyle konuştu: "Burası Türkiye'de tek. Türkiye'de bilinen en eski alanlardan biri olması açısından önemli. Dünyada bunun gibi bilinen 3 yer var. İkisi Afrika'da, biri Fransa'da yer alıyor, dördüncüsü de Türkiye'de bizim bulduğumuz alan. Kültürel anlamda çok önemli. Katıldığım ulusal ve uluslararası sempozyumlarda ilgi çeken bir yer. Birçok araştırmacı gelip görmek istediğini belirtiyor. Burada tespit ettiğimiz birçok yontma taş alet kalıntısı Van Müzesi'nde sergileniyor."


Buluntular, müzede sergileniyor


Müze Müdürü Uslu ise tarihi ve kültürüyle kadim bir kent olan Van'da yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihe ışık tutacak bilgilerin elde edildiğini söyledi.


Bölgedeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bulguların, tarihi eser niteliği taşıyan objelerin Van Müzesi envanterine kayıt edilerek sergilendiğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:


"Müzemiz başkanlığında ve İsmail Baykara'nın bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları devam ediyor. Gürgür Baba bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında elde edilen buluntuların 315 bin yıllık olduğuna dair laboratuvar sonuçları elimize ulaştı. Buluntuları özel vitrinlerde sergileyerek ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Müzenin ilk teşhir tanzim çalışmalarını yaparken Van'ın tarihini Kalkolitik dönemle başlatıp Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci ele almayı amaçlıyorduk ancak yapılan kazılar sonucunda elde edilen verilerle Van'ın tarihinin Paleolitik dönemle başladığını, bundan 315 bin yıl önceye gidildiğini ortaya çıkardık."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Van, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:12 
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