Van'da amatör futbol sezonu açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Ligi kapsamında Van'da da 2019-2020 amatör heyecanı başladı.



12 takımlı 1. Amatör Lig karşılaşmaları Van merkez ve ilçelerde oynanan maçlarla start aldı. Van Sanayi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde oynanan sezonun ilk maçında İpekyolu Gençlik Spor ile İlvan Spor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, ikinci yarında karşılıklı atılan gollerle maç 1- 1 sona erdi.



Ercan Ulutaş 'ın gözlemciliğini yaptığı karşılaşmayı KYH Çağlar Demirkıran yönetirken, yardımcılıklarını ise Ayhan Demirhan ve Rümeysa Gök yaptı.



Diğer maçlarda ise Erciş 1 Nisan Spor karşılaştığı Çatak Belediye Spor'u 6-2, Erciş Gençlik Spor da Çaldıran ekibini 2-1, Van D.S.İ ise Erciş Örene ekibini 6-1 ve Altay Spor ise 1974 Edremit TOKİ ekibini 3-1 mağlup etti.



Başkale ilçesinde oynanması gereken Başkale Spor ile Gürpınar Spor müsabakası ise, Gürpınar Spor'un karşılaşmaya çıkmaması üzerine oynanmadı. - VAN