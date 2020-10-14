Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı - Son Dakika

Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı

14.10.2020 09:38
Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı, System.String[]

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kentte amatör spora uzun yıllar katkı sağlayan isimleri unutmadı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kentte amatör spora uzun yıllar katkı sağlayan isimleri unutmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Amatör Spor Haftası"nın açılış töreni korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Atatürk Şehir Stadında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Yaşanan pandemi nedeniyle sportif faaliyetlerin yapılamadığı "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, beraberindeki Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Cengiz Polater ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvanç ile birlikte ilin sporuna büyük hizmetleri olan eski hakem ve kaleci Fevzi Budak'ı, eski hakem ve Voleybol Eski İl Temsilcisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Şerif Dede'yi, Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldızbaş'ı, eski Judo İl Temsilcisi ve judo branşında Van'ın ilk siyah kuşak sporcusu Şemsettin Özdemir'i ziyaret edip, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spora verdikleri emeklerden dolayı plaket takdim etti.

İl Müdürü Nevzat İnanç, daha sonra beraberindekilerle kentte uzun yıllar boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve ebediyete intikal eden Saffet Demiroğlu'nu, eski futbolcu ve hakem merhum Şeşo lakaplı Muhittin İncili'yi, ASKF Genel Sekreteri ve amatör sporun en büyük emektarlarından merhum Çetin Atacan'ı, eski futbolcu, hakem ve halterci merhum Ahmet Eriş'i, genç yaşta hayata veda eden kaleci Hakan Çakmakçı'yı ve uzun yıllar boyunca Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Ömer Ürek'i de kabirleri başında ziyaret ederek dua ettiler.

Gerçekleştirilen programlar sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 7'den 70'e bütün insanlara spor bilincini aşılamak, spor geleneği, spor kültürü oluşturmak ve sportif branşlarımızın tanıtımını yapmak, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora kazandırmak amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çok önemlidir. Pandemi nedeniyle istenildiği gibi kutlanılamayan Amatör Spor Haftası'nı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizde amatör sporuna uzun yıllar emek vermiş büyüklerimizi ziyaret etmemize ve eski günleri yad etmemize vesile oldu" şeklinde konuştu. - VAN

Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı
Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı
Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı
Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı
Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı

Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Budak, Hakem, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı - Son Dakika

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