Van'da ambulans helikopter yüz felci geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Yüz felci geçiren Özkan, görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından helikoptere alınarak SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yatıksırt Mahallesi'nde rahatsızlanan 34 yaşındaki Taner Özkan'ı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi.

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