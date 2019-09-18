Van'da ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
11 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Van'ın Tuşba ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 RR 720 plakalı otomobil ile 13 AS 330 plakalı Bitlis 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında çarpıştı.
Kazada yan yatan ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
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