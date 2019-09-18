Son Dakika Haberleri: Van'da ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Van'da ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

11 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Van'da ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 RR 720 plakalı otomobil ile 13 AS 330 plakalı Bitlis 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında çarpıştı.


Kazada yan yatan ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Yaralılar, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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