Son Dakika Haberleri: Van'da aracın çarptığı kurt yaralandı
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Van'da aracın çarptığı kurt yaralandı

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Van'da aracın çarptığı kurt yaralandı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Alınan bilgiye göre, Muradiye'den Çaldıran istikametine giden araç, Şeytan Köprüsü mevkisinde yola çıkan üç kurttan birine çarptı. Kurt, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine, belediye ile polis ekipleri olay yerine geldi.
Ekiplerce uyutularak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülen kurdun, burada veteriner tarafından yapılan muayenesinde, bir ayağının kırıldığı belirlendi.
Kurdun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:58 Kaynak: AA
Çaldıran, Muradiye, Van, Kültür Sanat
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