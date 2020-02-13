Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi - Son Dakika

Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi

6 saat önce

Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi.

Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi

Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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