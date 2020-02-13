Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi - Son Dakika

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Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi
6 saat önce
Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
Van'da araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi
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