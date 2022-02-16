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Van'da, araçta 3 bin mermi ve 34 bin hap ele geçirildi - Son Dakika

Van'da, araçta 3 bin mermi ve 34 bin hap ele geçirildi

16.02.2022 12:21
Van'da, araçta 3 bin mermi ve 34 bin hap ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı araçta, 3 bin tabanca mermisi ve reçeteye tabi 34 bin 452 hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı araçta, 3 bin tabanca mermisi ve reçeteye tabi 34 bin 452 hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile Başkale KOM Takip Timi'nin Çaldıran Karakol Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat'ta ortak operasyon düzenledi. Başkale ilçesi girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 2 bin adedi 7,65 mm çapında, 1000 adedi 9 mm çapında olmak üzere toplam 3 bin tabanca mermisi ile reçeteye tabi olan ve tıbbi tedavide kullanılan, 719 kutuda toplam 34 bin 452 hap ele geçirildi.  2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Van'da, araçta 3 bin mermi ve 34 bin hap ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Çaldıran, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, araçta 3 bin mermi ve 34 bin hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da, araçta 3 bin mermi ve 34 bin hap ele geçirildi - Son Dakika
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