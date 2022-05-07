VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU - Son Dakika
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VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU

07.05.2022 07:08

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin bir araçta yaptığı aramada cerrahi maske içerisinde kurulmuş kopya düzeneği bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin bir araçta yaptığı aramada cerrahi maske içerisinde kurulmuş kopya düzeneği bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında bir araçta yapılan aramada, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen cerrahi maske içerisine kurulmuş bir adet iletişim/haberleşme düzeneği, bir adet kulak içi gizli kulaklık ve kopya düzeneğinde kullanılmak üzere çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU
VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU
VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU
VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU

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Emniyet Müdürlüğü, Muhalefet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA, ARAÇTA CERRAHİ MASKE İÇİNDE KOPYA DÜZENEĞİ BULUNDU - Son Dakika
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