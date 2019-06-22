Son Dakika Haberleri: Van'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklama
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Van'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklama

1 saat önce

VAN'da yol kontrolleri sırasında, durdurulan aracın yolcu koltuğu altında gizlenmiş 759 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da araçta ele geçirilen uyuşturuya 3 tutuklama, System.String[]
VAN'da yol kontrolleri sırasında, durdurulan aracın yolcu koltuğu altında gizlenmiş 759 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Kurubaş Mahallesi'nde bulunan Van- Hakkari Karayolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Nakrotik Arama Köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş paket içinde 759 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Y, E.D ve N.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:46 Kaynak: DHA
Hakkari, Van, Güncel
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