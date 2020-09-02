Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu - Son Dakika

Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin durdurduğu hafifi ticari araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın ön cam ızgarasının sağ alt köşesindeki boşluklara gizlenen 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 390 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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VAN, (DHA)