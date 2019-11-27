Son Dakika Haberleri: Van'da aranan 12 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Van'da aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Van'da aranan 12 kişi yakalandı

6 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Van'da aranan 12 kişi yakalandı, System.String[]

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezası olan R.Ş., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama/Suç Eşyasının Satın Alınması' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 133 bin 320 TL adli para cezası bulunan İ.D., 'Terör Örgütü İsimlerini Kullanarak Tehdit/Hırsızlık' suçlarından 7 yıl 1 ay cezası bulunun R.T., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis, bin TL adli para cezası bulunan M.G., 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 4 ay cezası bulunan E.S., 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Neden Olma' suçundan A.E., 'Hırsızlık' suçundan V.G., 'Tehdit' suçundan S.B., 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması/Hırsızlık' suçlarından 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.T., 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması/Yaralama' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.T., 'Hırsızlık' suçundan İ.K., 'Nitelikli Yağma' suçundan S.M. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış. Akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir" denildi. - VAN

Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • isimsiz...!: inşallah çıkmamak üzere içeride kalırsınız.... ağır cezalar istiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz af veya ceza indirimi istemiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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