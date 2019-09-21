Van'da aranan 16 hükümlü yakalandı

VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 10 ayrı suçtan 32 yıl hapis ve 22 bin 500 lira para cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde değişik suçlardan dolayı arananların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 20 Eylül günü yapılan operasyonlarda, 'kasten adam öldürme' suçundan 1 yıl, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçu ile uyuşturucu madde nakletmekten 2, hırsızlıktan 3, yaralama suçundan 4, '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmekten 2, dolandırıcılıktan 1, mühür bozma dolayısıyla 1, 'tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan 1, 4733 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 32 yıl hapis cezası ve 22 bin 600 lira adli para cezası bulunan ve bu nedenle aranan 16 kişi yakalanarak gözaltına alınıp adli mercilere teslim edildi.