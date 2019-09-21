Son Dakika Haberleri: Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı
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Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Van'da farklı suçlardan aranan 16 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı, System.String[]

Van'da farklı suçlardan aranan 16 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yaralama, 5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara muhalefet, dolandırıcılık ve mühür bozma suçlarından aranan, aralarında 1 cezaevi firarisinin de bulunduğu 16 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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