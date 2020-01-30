Van'da aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Van'da aranan 2 şahıs yakalandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda aranan 2 kişi yakalandı.

Van'da aranan 2 şahıs yakalandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda aranan 2 kişi yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Akal Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli şahsa yönelik 2 ayrı adreste adli arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette; 2018 yılından bu yana 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan 1 şahıs ile 2015 yılından bu yana 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Yapma veya Sağlama' suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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