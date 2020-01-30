Van'da aranan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika

VAN'da, 'terör örgütüne üye olma' ile 'uyuşturucu- uyarıcı madde yapma ve sağlama' suçlarından aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Başkale ilçesine bağlı Akal Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ettikleri değerlendirilen 2 şüpheliye yönelik 30 Ocak'ta 2 adrese operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarında, 2018 yılından bu yana 'terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şüpheli ile 2015'ten beri 'uyuşturucu- uyarıcı madde yapma ve sağlama' suçundan aranan şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.