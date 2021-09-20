Van'da aranan 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da aranan 27 şüpheli yakalandı

Van'da bir haftada farklı suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı, 10 kişi tutuklandı.

Van'da bir haftada farklı suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı, 10 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen farklı adreslerde yapılan aramalarda 27 kişi gözaltına alındı. ???????Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliden toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan 6 zanlı tutuklandı. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece cezaevine konuldu, çalınan 6 bisiklet ve bir cep telefonu sahibine teslim edildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak ve 18 fişek ele geçirildi.

Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonu yapıldı! 5 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltına alındı

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı

Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar

Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı

Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek

Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor

Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı