Van'da aranan 5 kişi, terör operasyonunda yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'de terör örgütüne yardım edenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından aranan 5 kişi, yakalandı. Operasyonda 2 kalaşnikof, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.

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