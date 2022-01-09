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Van'da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı

09.01.2022 11:56
Van'da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan araması bulunan 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan araması bulunan 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 31 Aralık 2021- 6 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 62 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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