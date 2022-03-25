Van'da aranan 77 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da aranması olduğu tespit edilen 77 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 77 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek, haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN