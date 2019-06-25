Van'da arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı
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VAN'da, arazi anlaşması nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:34 Kaynak: DHA
VAN'da, arazi anlaşması nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, çarşı merkezindeki Beşyol Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan iki aile karşılaşınca tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Van
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam eden bıçaklı ve silahlı kavgada, iki aileden 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis
, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
- Van
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