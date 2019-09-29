Son Dakika Haberleri: Van'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Van'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

52 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Van'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan Alihan ve Müştak Hasar, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Alihan Hasar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Müştak Hasar ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili İ.H, J.H. ve İ.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Muradiye, Adaklı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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