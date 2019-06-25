Son Dakika Haberleri: Van'da arazi kavgası: 8 yaralı
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Van'da arazi kavgası: 8 yaralı

36 dakika önce

Van'da iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Van'da arazi kavgası: 8 yaralı, System.String[]
Van'da iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde iki aile arasında çarşı merkezinde çıkan kavga, daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam etti. Arazi meselesi nedeniyle çıkan ve taş, sopa, bıçak ile silah kullanılan kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bazı yaralıların kentteki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kavgayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
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