Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi

02.06.2022 10:21

Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yapılan arama tarama çalışmasında 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yapılan arama tarama çalışmasında 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Haziran 2022 günü saat 02.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince müşterek arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalarda Başkale ilçesi kırsalında çuval içerisine gizlenmiş 357 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi

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Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika


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