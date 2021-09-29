VAN'ın Saray ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama tarama çalışmasında 60 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda 60 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › VAN'DA ARAZİDE 60 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika