Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi

21.05.2022 17:36
Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi.

VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu dün saat 00.30 sıralarında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araziye gizlenen 72,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Eroin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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