Van'da araziye gizlenen patlayıcılar imha edildi
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenen 2 patlayıcı imha edildi.
Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenen 2 patlayıcı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:04 Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Övecek Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan" adı verilen operasyonda araziye gizlenmiş 2 el yapımı patlayıcı olay yerinde imha edildi.
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