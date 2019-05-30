Son Dakika Haberleri: Van'da araziye gizlenen patlayıcılar imha edildi
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Van'da araziye gizlenen patlayıcılar imha edildi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenen 2 patlayıcı imha edildi.

Van'da araziye gizlenen patlayıcılar imha edildi, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gizlenen 2 patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Övecek Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan" adı verilen operasyonda araziye gizlenmiş 2 el yapımı patlayıcı olay yerinde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:04 Kaynak: AA
Çatak, Van, Güncel
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