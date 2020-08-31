Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi - Son Dakika

Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı 2 EYP tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.



Son Dakika

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi

Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız

Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi

Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi

Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı

Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı

Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı