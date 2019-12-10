Van'da artık yemekler sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarını okul, iş yeri ve kamu kurumlarından toplanan artık yemeklerle besliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılayarak hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki okul, iş yeri ve kamu kurumlarının yemekhanelerinden artan yemekleri toplayan belediye ekipleri, bunları kırsal bölgelerde belirledikleri 5 noktaya bırakıyor.

Ayrıca belediyeye ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden günlük alınan 100 kilogram mama ise 18 noktaya ve Sıhke Gölü civarında hayvan severler tarafından yapılan kulübelere dağıtılıyor.

Kar örtüsü kalkıncaya kadar çalışmayı devam ettirmeyi hedefleyen belediye, bu sayede yemeklerin çöpe atılmasını önlüyor.

Van- Özalp kara yolu üzerindeki Erçek Gölü kıyısına yem bırakan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Cüneyt Yakut, belediye olarak sürekli sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yürüttükleri çalışmayla yemeklerin çöpe atılmasını da önlediklerini belirten Yakut, "Günlük olarak yemeklerin yanı sıra merkezimizden aldığımız yem ve mamaları odak dediğimiz noktalara bırakıyoruz. Bu sayede hem yaban hem de sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan İsa Baran ise gösterdikleri duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, çalışma sayesinde sokak hayvanlarının aç kalmadığını dile getirdi.