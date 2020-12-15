Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
15.12.2020 10:58
Van'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.
Van'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.
Olay İpekyolu ilçesindeki Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulunun yakınlarındaki bir inşaatta meydana geldi. Olayın yaşandığı inşaatın bekçisi, Ömer Soğukbulak isimli bekçi arkadaşını kendisine yardım etmesi için çağırdı. İnşaata yardıma gelen bekçi Ömer Soğukbulak, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
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