Van'da Asayiş Uygulamaları

Van
'da polisin düzenlediği uygulamalarda silah, uyuşturucu ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince 21-28 Ocak'ta uygulama yapıldığı belirtildi.
Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde toplu taşıma araçları, duraklar, meydanlar, alış veriş merkezleri, park, bahçeler huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için, suç işleme amacındakilerin caydırılması amaçlanıyor. Aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla sorumluluk bölgelerinde yaptıkları uygulamalarda, 677 araç, 5 bin 840 kişi sorgulanmış, 18 aranan şahıs gözaltına alınmış ve 24 araca işlem yapılmıştır. 4 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 425 paket kaçak sigara, 17 kilo 24 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."