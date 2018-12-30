Van'da Asayiş Uygulaması Yapıldı

Van'da polis ekiplerince çok sayıdaki noktada genel asayiş uygulama yapıldı.

Van'da polis ekiplerince çok sayıdaki noktada genel asayiş uygulama yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "Türkiye Güven Huzur-9" asayiş uygulaması kapsamında park ve bahçelerde, internet-elektronik oyun salonları, AVM içleri ve çevreleri, cadde, sokak, bulvar, toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde denetim yaptı.



Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik suçlarla mücadele ve havacılık şubeleri olmak üzere diğer birimlerden de takviye yapılarak 290 personel, 54 ekip, helikopter ve deniz aracı katıldı.



Uyulamada 55 umuma açık iş yeri ve 156 araçta inceleme ile bin 637 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.



Yapılan kontroller sonucunda 2 iş yeri ile arandığı tespit edilen 5 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

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