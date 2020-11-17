Van'da asfaltlama ve yol çalışmaları tamamladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede başlattığı asfaltlama ve yol çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sezonun son asfaltlama çalışması Gürpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yapıldı.

Kent merkezine yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta bulunan 550 metrelik mahalle yolunda ilk önce altyapı ve reglaj çalışması yapıldı, ardından sıcak asfalt döküldü.

6 metre genişletilen yol, yapılan çalışmalarla daha konforlu hale getirildi.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Gürpınar ilçesinde 14 kilometre sıcak asfaltlama ve birçok yolda genişletme, iyileştirme ve stabilize çalışması yaptı.