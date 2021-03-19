Van'da aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerin 'ücretsiz toplu taşıma' kısıtlaması kalktı - Son Dakika

Van'da aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerin 'ücretsiz toplu taşıma' kısıtlaması kalktı

19.03.2021 10:03
Van'da aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerin 'ücretsiz toplu taşıma' kısıtlaması kalktı, System.String[]

VAN'da, Covid-19 aşısının 2 dozunu da yaptıran 65 yaş ve üzerindeki kişilerin ücretsiz toplu taşıma aracı kartlarının kullanım kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.

VAN'da, Covid-19 aşısının 2 dozunu da yaptıran 65 yaş ve üzerindeki kişilerin ücretsiz toplu taşıma aracı kartlarının kullanım kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak paylaştığı vaka oranı haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli iller' arasında yer alan Van'da, vaka sayılarını kontrol altında tutmak için Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı. Toplantıda, 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasının önemine dikkat çekildi. Bu yaş grubunda 2 doz aşıyı da olan kişilerin ücretsiz toplu taşıma aracı kartlarının kullanım kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. Vali Bilmez, 65 yaş üstü ve tek doz aşı olanların oranının yüzde 67,6, her 2 dozu da yaptıran 65 yaş üstü kişilerin oranının ise 24,17 olduğunu belirtip, bu oranın düşük kaldığını ve artırılması gerektiğini söyledi. Aşı olmayanların toplum sağlığını tehdit ettiğini, hastane yükü ve ağır hasta sayısını artırdığını belirten Vali Bilmez, aşı yaptırmanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. Bilmez, pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin daha önce alınan kararla toplu taşıma araçlarından yararlandıkları ücretsiz kartlarının geçici olarak kullanıma kapatıldığını ancak 2 doz aşıyı da yaptıranların bu kısıtlamasının kaldırıldığını dile getirdi.


Van'da aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerin 'ücretsiz toplu taşıma' kısıtlaması kalktı

Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerin 'ücretsiz toplu taşıma' kısıtlaması kalktı - Son Dakika


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