Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

06.05.2022 15:47
Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Gürpınar ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları yaylaya mahsur kalan 12 kişi, ekiplerin yardımıyla köye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları yaylaya mahsur kalan 12 kişi, ekiplerin yardımıyla köye ulaştırıldı.

İlçenin Kuşdağı mahallesindeki Badıgüle yaylasına bitki toplamak için çıkan 12 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine hareket etti.

Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrası vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, 12 kişinin sağlık kontrolünü yaptı.

Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yaşadıkları köye götürüldü.

Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

YORUMLAR
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Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da aşırı yağış nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika


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