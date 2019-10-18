Son Dakika Haberleri: Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı (2)

Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı (2)

1 saat önce

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDIVan'ın Çaldıran ilçesinde, Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, düzenlenen törenle memleketi Bitlis'in Ahlat...

Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı (2), System.String[]

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, düzenlenen törenle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.

Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile üst düzey yöneticiler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Törende Şehit Uzman Çavuş Öztürk'ün cenazesi getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Okunan duaların ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, helikopter ile toprağa verileceği memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.


Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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