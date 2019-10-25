Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 asker yaralı
1 saat önce
Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.
Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı. Zırhlı araç, Van- Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 26 askeri personel, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:44
Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 2'si ağır 26 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Erdoğan teras detayını vermişti! Putin ile 2 saat baş başa görüşmüşler Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında ikinci devriye! Mesafe 60 kilometreye ulaştı