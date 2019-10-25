Son Dakika Haberleri: Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 asker yaralı
Son Dakika Dünya Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 asker yaralı

Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 asker yaralı

1 saat önce

Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.

Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 asker yaralı, System.String[]

Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı. Zırhlı araç, Van- Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.


Kazada yaralanan 26 askeri personel, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.

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Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:44 
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Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 2'si ağır 26 yaralı
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