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Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı - Son Dakika

Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı

31.05.2021 10:23
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı, System.String[]

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde tarihi Van Kalesi civarında kurulan at çiftliğinde vatandaşlar ata sporu biniciliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde tarihi Van Kalesi civarında kurulan at çiftliğinde vatandaşlar ata sporu biniciliğe yoğun ilgi gösteriyor.

İpekyolu ilçesinde Van Kalesi civarında ve göl kıyısına yakın bir konumda kurulan yeni at çiftliğini ziyarete gelen vatandaşlar eğlenceli vakit geçiriyor. Binicilik sporuyla uğraşanların antrenmanlarını yapabildiği ve ziyaretçilerin ata binebildiği çiftlikte, doğal ortamın keyfi çıkarılıyor. Minik çocukların midilli atlarla tur attığı çiftlikte, antrenörler tarafından hem şehit ve gazi yakınlarına hem de engellilere ücretsiz hizmet veriliyor.

"Ata sporuna sahip çıkalım"

Eğitmen Arafat Seyhan, özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra binicilik eğitimi vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Ata sporu olan biniciliğin yaygınlaşması konusunda destek beklediklerini ifade eden Seyhan, "Van Kalesi civarında yeni bir at çiftliği kurduk. Burada özellikle çocuklara binicilik dersi vermeyi amaçlıyoruz. Şu an 12 atımız var ve bunlardan 5'i midilli. Eğitimlerimizi 3 antrenörle sürdürüyoruz. Van Kalesi'nde günümüz çocuklarının teknolojiden uzak olduğu bir projeye başvurduk. Yerimiz binicilik faaliyetlerine çok uygun. Gelen vatandaşlar bu projemizden dolayı tebrik ediyor ve buradan da memnun bir şekilde ayrılıyor. Ata sporumuz olan binicilik konusunda Van'daki yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

At çiftliğinde şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini dile getiren Seyhan, vatandaşların son zamanlarda biniciliğe ilgi gösterdiğini kaydetti.

Midilli atlarına binerek binicilik eğitimi alan çocuklar ise tarihi Van Kalesi ziyaretlerinde at çiftliğine de uğradıklarını belirterek, yaşıtlarının bu çiftliğe gelmelerini önerdi. - VAN

Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı
Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı

Van Kalesi, İpekyolu, Şehit, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da ata sporu biniciliğe ilgi arttı - Son Dakika Spor


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