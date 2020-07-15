Van'da "Atıklar Yarınlara Umut Olsun" projesi - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Feqiye Teyran Kültür, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Habitat'ın proje paydaşlığını yaptığı, "Atıklar Yarınlara Umut Olsun" projesi başlatılıyor.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projeyle kullanılmış yağların toplanıp, satışının sağlanacağı ve bu satıştan elde edilecek gelirle özel gereksinimli bireylerin, akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Tüketilen yağların toplanıp işlenerek doğaya vereceği zararın da önleneceği belirtilen açıklamada, projeyle atık yağların ülke ekonomisine kazandırılacağı, yer altı sularının kirlenmesinin önlenecği bildirildi.

Açıklamada, proje hakkında kent genelinde bilgilendirici broşürlerin dağıtılacağı, 20 Temmuz'da ise Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında açılacak stantla vatandaşlardan destek isteneceği aktarıldı.