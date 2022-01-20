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Van'da atıklardan öğrenciler için spor sahası ve kültür evi inşa edildi - Son Dakika

Van'da atıklardan öğrenciler için spor sahası ve kültür evi inşa edildi

20.01.2022 11:30
Van'da atıklardan öğrenciler için spor sahası ve kültür evi inşa edildi

Erciş'te, kullanılmayan deprem konteynerleri, zemini yenilenen stattan elde edilen sentetik çimler ve bir okuldan çıkan hurda malzemelerle Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesine futbol ve voleybol sahası ile kültür evi inşa edildi.

Erciş'te, kullanılmayan deprem konteynerleri, zemini yenilenen stattan elde edilen sentetik çimler ve bir okuldan çıkan hurda malzemelerle Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesine futbol ve voleybol sahası ile kültür evi inşa edildi.

Kaymakamlık ve Erciş Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenen ilçe stadyumunun zeminindeki eski sentetik çimleri yeni spor sahası yapımında kullanmak için çalışma başlattı.

Stadyumdan özenle söktükleri sentetik çimlerin bakımını yaparak Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesine taşıyan ekipler, 1325 metrekarelik halı saha ile 500 metrekare büyüklüğünde voleybol sahası inşa etti.

Sahaların çevresini de yıkılan Erciş Yatılı Bölge Ortaokulundan temin ettikleri demir profil ve ağlarla kapatan ekipler, bu sayede öğrencilere daha güvenli spor yapabilecekleri alan oluşturdu.

Ayrıca, deprem döneminde ilçeye gönderilen ancak yeni binaların inşa edilmesiyle kullanılmayan bazı konteynerler de öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle 130 metrekarelik kafe ve 80 metrekarelik kültür evine dönüştürüldü.

Atık malzemelerin değerlendirilmesi sonucu tamamlanan sosyal yaşam alanlarıyla, öğrenciler nezih ortamda ders çalışabilecekleri alanlara kavuştu.

"Atık malzemeler burada hayat buldu"

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce geri dönüşüm istasyonlarına bırakılan atıkları satarak belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hafif ticari araç, 80 çöp konteyneri, 120 bank ve 30 kamelya satın aldıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, ilçede geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

İlçede atık malzemelerle öğrencilere spor tesisi inşa ettiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Şehir stadyumunun zemininin yenilenmesi ile çıkan sentetik çim halılar ve yıkılan okulumuzdaki profil, boru ve hasır tellerle 1375 metrekare büyüklüğünde futbol sahası ve 500 metrekare büyüklüğünde voleybol sahası inşa ettik. Kullanılmayan konteynerlerden öğrencilerimiz için 130 metrekare büyüklüğünde kafe ve 80 metrekare kültür evi yaptırdık. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve kıymetli velilerimizin de destekleri ile atıl malzemeler burada tekrar hayat bularak gençlerimizin hizmetine sunuldu. Gençlerimiz, geleceğimizdir. Bu bayrak yarışını teslim alacak olan gençlerimiz için ne kadar çalışsak azdır."

"Okulumuzun ihtiyaçları karşılandı"

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Şakir Deniz ise kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle okula spor sahalarının yapıldığını belirterek, "Bu çalışmaların tamamını öğretmen ve öğrencilerimizle el ele vererek yaptık. Atık malzemeleri büyük bir kazanıma dönüştürdük. Okulumuzun pansiyonunda ortaya çıkan atıl malzemeler ve velilerimizin katkılarıyla kültür evimize yer minderleri, öğrencilerin ve misafirlerin oturabileceği ahşap sedirler yaptık. Böylece atık malzemeleri güzel bir sosyal alana dönüştürdük." diye konuştu.

Öğrencilerden Ezgi Nilay da çalışmalar sayesinde daha iyi antrenman yapabilecekleri, arkadaşlarıyla sıcak ortamda ders çalışabilecekleri alanlara kavuştuklarını anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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Hisarcık, voleybol, Futbol, Erciş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da atıklardan öğrenciler için spor sahası ve kültür evi inşa edildi - Son Dakika
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