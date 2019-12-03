Son Dakika Haberleri: Van'da atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü
Son Dakika Güncel Van'da atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü - Son Dakika

Van'da atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, devlet hastanesinin yeni binasına taşınmasıyla kullanılmayan 650 metrekarelik prefabrik bina, Kaymakamlık tarafından Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.

Van'da atıl durumdaki prefabrik bina Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde, devlet hastanesinin yeni binasına taşınmasıyla kullanılmayan 650 metrekarelik prefabrik bina, Kaymakamlık tarafından Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.

Eski devlet hastanesinin bulunduğu alandan sökülerek Kışla Mahallesi'ne taşınan prefabrik binanın açılış törenine katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Merkezde açılan kurslardan yüzlerce kadının yararlanacağını aktaran Arvas, şöyle konuştu:

"AK Parti, kurulduğu günden bu yana kadına, aileye büyük önem veriyor. Erciş, nüfusuyla 22 ilden büyük bir yer. Hizmete açacağımız merkezimiz, 650 metrekare alan üzerine kuruldu. Daha önce devlet hastanesi bünyesinde kullanılıyordu. Geri dönüşüme gitmemesi için kaymakamımızın girişimleriyle yerinden söktürülerek Aile Destek Merkezi haline getirildi. İlçemiz için önemli bir çalışma."

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise ilçede bugüne kadar 6 Aile Destek Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

Kadınların merkezden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Kışla mahallemizde açtığımız merkezimizden 3 bin kadın yararlanabilecek. Kadınlar burada açılacak bir çok kurstan yararlanarak aile bütçelerine katkıda bulunacakları gibi spor ve jimnastik aletlerinden de faydalanabilecek. Çocukları da yine bina içindeki kreşte oyun oynayabilecekler. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kurum amirleri, kadın kursiyerler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaymakamlık, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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