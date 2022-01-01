Üye Girişi
Van'da atıl durumdaki tesis sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika

Van'da atıl durumdaki tesis sokak hayvanlarına yuva oldu

01.01.2022 11:09
Van'da atıl durumdaki tesis sokak hayvanlarına yuva oldu

Van'da atıl durumdayken Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınarak modernize edilen tesis, 2018'den bu yana kentteki sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Van'da atıl durumdayken Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınarak modernize edilen tesis, 2018'den bu yana kentteki sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, yeni cihazlarla donatılan ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, aşılama ve yıkama odaları ile bölgenin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birine dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten merkezde görevli 5'i veteriner, 4'ü hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 39 personel, 2018'den bu yana yaralı ve bitkin halde bulunan, vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan sokak hayvanlarını tedavi etti, her türlü ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu yıl bakımı yapılan hayvanlardan 213'ünü sahiplendiren merkez görevlileri, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen alanlara 120 kulübe ve 80 ton mama bıraktı.

Yavru, yaşlı, engelli ve yavrulu anne bölümleriyle sokak hayvanlarının sıcak yuvası olan merkez, haftanın 7 günü saat 09.00-16.00 saatlerinde hayvanseverler tarafından ziyaret edilebiliyor.

Çevre illerden gelen hayvanların da bakımı yapılıyor

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, AA muhabirine, sokak hayvanları için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tam donanımlı hizmet verdiklerini belirten Burkan, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz imkanlarla Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer alıyoruz. Sadece Van'a değil çevresindeki Muş, Bitlis ve Hakkari illerine de hizmet veriyoruz. Yıl içinde 10 bin 552 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştik. Hayvanseverlerle birlikte doğaya 80 ton mama bıraktık. 5 bine yakın sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Barınağımızdaki hayvanların tedavilerini, beslemelerini takip ediyoruz. Bu canlarımıza en güzel şekilde bakıyoruz. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden çalışıyor."

"Tehlikeli ırklardan köpekler sahiplerine teslim edilmiyor"

Barınakta tehlikeli ırklar arasında bulunan köpeklerin de olduğunu aktaran Burkan, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini önemsiyoruz. Şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Tehlikeli ırkları yakalayıp barınağımıza alıyoruz. Burada gerekli tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Saldırgan ve tehlikeli ırklar kesinlikle sahiplerine geri teslim edilmiyor. İhbar üzerine birçok pitbull cinsi köpeği barınağımıza getirdik. Bu hayvanların kısırlaştırmaları yapıldı." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da atıl durumdaki tesis sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika


Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi         
10:29
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
"Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar "Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar         
00:40
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da atıl durumdaki tesis sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement