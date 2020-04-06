Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bu kapsamda, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

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