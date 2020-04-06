Son Dakika › Güncel › Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırında atlarla yurda sokulan 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bu kapsamda, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 138 kilogram eroin ve 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:52 Kaynak: AA
Son Dakika Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti