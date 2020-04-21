Van'da av yasağı denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Van'da av yasağı denetimleri devam ediyor

13 dakika önce

Van'da av yasağı denetimleri devam ediyor Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından inci kefali av yasağı ve kentte bulunan alabalık tesisleri denetimleri devam ediyor.

Van'da av yasağı denetimleri devam ediyor

VAN - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından inci kefali av yasağı ve kentte bulunan alabalık tesisleri denetimleri devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube teknik personelleri tarafından Van balığı av yasağı ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde denetimler yapılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van balığı av yasağı denetimlerinin 7/24 devam ettiğini söyledi. Van'da 29 adeti karada, 8 adeti barajlarda olmak üzere toplam 37 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi olduğunu anımsatan İl Müdürü Görentaş, "Bu tesislerimizin toplam üretim kapasitesi yılda 3 bin 700 ton civarındadır. Aynı zamanda 6 adet yavru yetiştirme kuluçkahanemiz mevcut olup yıllık ortalama 20 milyon adet yavru balık üretimi yapılmaktadır. İlimizde mart ayında kuluçkahane ve nisan ayında ise tesis denetimleri yaptık. Önümüzdeki aylarda da bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Van'da av yasağı denetimleri devam ediyor

Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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