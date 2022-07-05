Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi

05.07.2022 15:36

Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi 230 kişiye 750 bin TL idari para cezası uygulandı Kaçak avcılara ceza yağdı15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürecinde şu ana kadar kaçak avlanmış 110 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi

230 kişiye 750 bin TL idari para cezası uygulandı

Kaçak avcılara ceza yağdı

VAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürecinde şu ana kadar kaçak avlanmış 110 ton inci kefali ele geçirildi.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin av yasağında sona gelindi. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları sürüyor. İnci kefalinin korunmasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil güvenlik, jandarma, polis, zabıta ve güvenlik korucuları etkin rol oynadı. Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede yaklaşık 80 gün içerisinde 35 tonu canlı olmak üzere toplam 110 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 230 kaçak avcıya ise 750 bin lira civarında idari para cezası uygulandı.

"900'e yakın denetim yapıldı"

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Süreç içerisinde ekiplerin başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Bugüne kadar müdürlüğümüz yaklaşık 900'e yakın denetim yaptı. Bu denetim çerçevesinde 230 kişiye 750 bin liralık idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 110 ton balık yakalandı. Bunun 35 tonu canlı ve diğer 75 tonu canlı olmayan balıklardan oluştu. Yine 250 civarında av malzemesine el konuldu" diye konuştu.

"Başarılı mücadele yürütüldü"

Ekiplerin 7 gün 24 saat esaslı gece gündüz çalıştığını dile getiren Görentaş, "Av yasağı süresince ekiplerimiz başarılı bir mücadele yürüttü. Vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı üst seviyeye çıktı. Herkes üzerine düşen görevi yaptı ve gelen ihbarları değerlendirdik. Güzel bir çalışma örneği oldu. Umarım bu çalışma gittikçe artar. Böylece Van balığını gelecek nesillere bırakmış oluruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Van'da 'eğitimde işbirliği' protokolü imzalandı Van'da 'eğitimde işbirliği' protokolü imzalandı Başkan Berge: 'Bayram alışverişimizi yerel esnaftan yapalım' Başkan Berge: 'Bayram alışverişimizi yerel esnaftan yapalım'
Kaynak: İHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:44:34. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da av yasağında 110 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement