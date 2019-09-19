Van'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği

Van'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında öğrencilerin katılımıyla yürüyüş yapıldı.



Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülmekte olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında İpekyolu İskele İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapılan yürüyüşte İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe de hazır bulundu. Yapılan yürüyüşün ardından okulun konferans salonunda Prof. Dr. Fevzi Özgökçe tarafından bir seminer verildi. 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl 48 ülkede 2 bin 216 noktada çeşitli aktivitelerle kutlandığını dile getiren Özgökçe, " Türkiye'de de 61 farklı noktada aktiviteler yapılıyor. 'Birlikte Yürüyelim' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerin temel amacı, insan sağlığı ve sakin kentler oluşturmanın yanında, CO2 emisyonu ile obezite konularına dikkat çekilerek insana günlük yaşamında yürümeyi, bisiklet kullanmayı ve toplu taşımayı teşvik etmektir. 16-22 Eylül tarihleri arasındaki bir hafta boyunca başta ilk, orta ve liseler olmak üzere üniversitelerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. CO2 emisyonu ve obeziteye karşı aktif hareketli bir yaşam tarzı konulu bilgilendirme ve farkındalık oluşturma etkinlikleri yapılmaktadır. Otomobilsiz yaşam, aynı güzergahta ortak bir aracın kullanılması, toplu ulaşım ile elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi ile bisiklet yollarının yapılması, kiralık bisiklet kullanımının artırılması gibi önemi konularda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmaktayız. Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizde güvenli bisiklet sürüşüyle ilgili eğitimlerle farkındalık oluşturacağız. Çocuklarımız için hem bisiklet hem de güvenli scooter, E-Scooter, moped, hoverboard kullanımının yaygınlaştırılması için eğitimler de vermeyi planlıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tüm Vanlıların başta Van Gölü çevresinde, sağlıklı yaşam için düzenli yürüyüşler, özellikle sabah namazı için evden Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camisine tarihi Van Kalesi yolunda yürüyüşe, ayrıca Erek, Artos, Pirreşit ve Süphan dağlarına tırmanışlar planlayarak yeryüzünde huzurun ve muhabbetin şehri olan Van'ımızı tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz" dedi. - VAN