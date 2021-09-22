Van'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği - Son Dakika

Tuşba ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulusal koordinatörlüğünü Türkiye Belediyeler Birliği'nin üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Tuşba Belediyesince İskele Sahil Bandı 2. Etabı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Salih Akman, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekinci, başkan yardımcıları Azad Gülengül ile Hasan Handil, birim müdürleri, AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ve vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Akman, her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın, belediyelerin ulaşım planlamasını ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini hedeflediğini söyledi.

Etkinliğin bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlandığını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Van'ın en uzun bisiklet yolunu geçen yıl tamamladık. Hareketliliği artırmak amacıyla yaptığımız tüm park ve yeşil alanlara yürüyüş, bisiklet yolları, çocuklar için oyun grupları ve büyükler için ise fitnes aletlerini bıraktık. Parklarımızın çeşitli noktalarına bisiklet istasyonları kurarak vatandaşları bisikletlerle buluşturuyoruz. Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincini arttırmak ve bisiklet kullanıma yönelik belli aralıklarla etkinlikler düzenleyerek hareketliliği artırıyoruz."

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılara semaver çayı ikram edildi.