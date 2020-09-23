Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, System.String[]

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Atatürk Şehir Stadında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için kutlandığını ifade ederek, "Avrupa Hareketlilik Haftası, iklim şartlarının el vermesi halinde yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına düzenlenmiş bir haftadır. Arkadaşlarımız da bu hafta içerisinde bir takım etkinlikte bulundular. Hepsinin amacı sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı ulaşımı gündeme getirmek ve insanların sağlıklı kalmasına vesile olmaktır" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgınına karşı mücadelede üç önemli unsurun olduğuna dikkat çeken Canpolat, "Korona virüs salgını ile en iyi mücadele maske, mesafe ve hijyendir. Bunun yanında bulaşmama adına yapılacak tek şey, sağlıklı bir yaşamdır. Sağlıklı bir yaşamın oluşması için de; sağlıklı hareketlerde bulunmak, bol bol spor ve yürüyüş yaparak bünyemizi sağlam tutmaktır. Bu anlamda bu hafta oluşturulan farkındalığın devam etmesini ve sporun, hareketliliğin bir yaşam tarzı haline getirilmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise bir haftalık etkinliklerle hem sporcular hem de vatandaşlarla buluşmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu bir haftalık sürecin finalinde hep birlikte bir aradayız. Bir haftalık süreç içerisinde çeşitli branşlarda hem sporcu hem halktan katılımla spor kültürünü tabana yaymak ve farkındalık oluşturmak için bir takım organizasyonlar gerçekleştirdik. Su sporlarında kano, kürek ve yelkenin yanında atletizm ve masa tenisi gibi birçok branşta faaliyetleri icra etmeye çalıştık. Amacımız spor kültürünü tabana yaymak ve bu kültüre yönelik farkındalık oluşturmaktır" diye konuştu.

Statta tekvando, karate ve masa tenisi gösterilerinin ardından tüm katılımcılar müzik eşliğinde spor yaptı.

Programa Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, bazı kurum amirleri, sporcu ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Avrupa, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika Spor

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