Van'da "Aylık Mutat İlçe Müftüleri Toplantısı" Yapıldı
47 dakika önce
Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın başkanlığında 'Aylık Mutat İlçe Müftüleri Toplantısı' yapıldı.
Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın başkanlığında 'Aylık Mutat İlçe Müftüleri Toplantısı' yapıldı.
Van İl Müftülüğü hizmet binasında yapılan toplantı, Müftü Arvas'ın selamlaşma konuşmasıyla başladı. Daha sonra gündemde olan Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet alanı ile ilgili gelen yazılı genelge ve yazıları görüşmek, idari ve mesleki konularda birliği sağlamak, verimliliği artırmak ve 2019 yılı içerisinde 4/B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım boş kadrolarının tespitini yapma ve değerlendirme konuları ele alındı.
Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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