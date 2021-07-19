Van'da bağımlıların uğrak yeri olan metruk yapının yerine "Eğitim Köşkü" inşa edildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde daha önce bağımlıların uğrak yeri olan metruk binanın yerine, gençlerin ders çalışma ve sınavlara hazırlanma imanı bulduğu, kadınların da sosyalleştiği 550 kişi kapasiteli "Eğitim Köşkü" inşa edildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşların gönlüne dokunan projeleri de hayata geçiriyor.

İlçede yeni parklar inşa eden, sokakları yenileyen, sosyal projelerle vatandaşların yardımına koşan belediye, aynı zamanda ilçede görüntü kirliliğine neden olan ve güvenlik açısından risk taşıyan metruk binaların da yıkımını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bostaniçi Mahallesi'nde daha önce bağımlılarının kullanımı nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden olan metruk binayı yıkan belediye ekipleri, yerine, gençlerin ders çalışabileceği, mahalle sakinlerinin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri "Eğitim Köşkü" kurdu.

855 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan "Eğitim Köşkü", 2 etüt merkezi, ders sınıfları, hobi ve okuma odaları, spor alanları ve atölyeleriyle aynı anda 550 kişinin yararlanabildiği eğitim yuvası haline getirildi

"Bu çalışma Türkiye'de bir ilk"

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, AA muhabirine, dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde çocukların ders çalışabilecekleri ortamların olmadığını fark ettiğini belirten Aslan, "Kalabalık aileleri, bir sobanın etrafında ders çalışan çocukları gördüm ziyaretler sırasında. Uygun ders çalışma ortamları ve imkanlarının olmadığına şahit olduk. O ziyaretlerde gençler, ders çalışabilecekleri, teknolojiye ulaşabilecekleri eğitim yuvaları istediler. Biz de bunun üzerine Eğitim Köşkü yapmaya karar verdik. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, derslerinde geri kalan öğrencilerimiz için çok önemli. Alanlarında uzman öğretmenlerimiz onarın hayatlarına dokunarak çok güzel seviyelere getirecekleri yuva oluşturduk." diye konuştu.

"Onlara gelecek umut eden eğitim yuvaları açtık"

Eğitim Köşkü'nün kadınlara, gençlere ve çocuklara hitap eden bağımsız alanlardan oluştuğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Sadece gençlere ve çocuklara hitap etmiyor. Alt katında da kadınlarımızın eğitim alabileceği, farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir merkez açtık. Burada amacımız, çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek ve çocuklarımızın ders çalışabilecekleri sıcak bir yuva oluşturmaktı. Matematik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, bu alanlarda uzman öğretmenler haftanın her günü çeşitli gruplardaki öğrencilere takviye dersler verecek. Etüt salonlarında gün içerisinde çocuklar ders çalışabilecek, internete ulaşabilecekler. Çay ve kahveyi ücretsiz içebilecekler. Madde kullanılan alanlar, metruk yapılar söz konusuydu. Hepsini yıktık. Madde kullanan ve üzüntüyle şahit olduğumuz gençlerimiz vardı. Bunların hepsinin önüne geçtik ve şükürler olsun madde kullanılan yerler değil, eğitim verilen, onlara gelecek umut eden eğitim yuvaları açtık. Bunun gururunu ve onurunu yaşıyoruz."

İlçede kadınlar için iki spor merkezi açtıklarını aktaran Aslan, "Yörenin en büyük kadın spor merkezlerini açtık. Birinin kapasitesi 1500 diğerinin kapasitesi 500. Kadınlar ücretsiz tüm imkanlardan yararlanabiliyor. Alanında uzman teknik antrenörler eşliğinde 10 farklı alanda hizmet veren merkezler açtık." dedi.